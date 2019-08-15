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Луценко звинуватив СБУ в приховуванні матеріалів у справі Гандзюк

Новини » Політика    15.08.2019 - 11:02
Луценко звинуватив СБУ в приховуванні матеріалів у справі Гандзюк
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Свідчення вказують на широке коло замовників

Служба безпеки України (СБУ) приховувала матеріали допитів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

Луценко заявив, що ГПУ планувала закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці і вручити Владиславу Мангера матеріали для ознайомлення.

"Але з'явився новий чоловік, який, імовірно, дасть нові свідчення, які ймовірно розширять кількість учасників змови", - повідомив він.

Луценко також сказав, що в цій справі є й погана новина, оскільки з'ясувалося, що аналогічні показання, які чекають від свідка, вже є у СБУ, а насправді їх немає.

"Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У свідченнях свідка з посиланням на іншу людину кажуть, що покарати Катю прийняли рішення на зустрічі, де крім Мангера, були і інші люди", - розповів генпрокурор.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершила досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця цього тижня.

Нагадаємо, Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства Гандзюк. Суд засудив Сергія Торбина до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років тюрми, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки. Крім того, суд зарахував фігурантам вже невідбутий строк.

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Новини України Юрій ЛуценкоСлужба безпеки УкраїниКатерина Гандзюк
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