СБУ відповіла Луценку на звинувачення у приховуванні матеріалів у справі Гандзюк

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протоколи допиту особи, яка чула від третіх осіб про змову, долучені до усіх справ

Служба безпеки України заявляє, що не приховувала жодних матеріалів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк. Про це йдеться у заяві СБУ, розміщеній у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, допит свідка відбувся 5 березня 2019 року. Цей свідок показав, що, зі слів іншої особи, йому відомо про те, що варіанти незаконного, у тому числі насильницького впливу на Катерину Гандзюк, обговорювалися у Херсоні в липні 2018 року за участі кількох осіб.

У СБУ заявляють, що протокол допиту свідка долучений до матеріалів кримінального провадження щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна за звинуваченням в організації вбивства Гандзюк

Водночас, копію зазначеного протоколу допиту свідка долучено до матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням Сергія Торбіна та інших осіб (усього 5) у вчиненні нападу на Гандзюк.

Також копію вказаного протоколу допиту долучено до матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням Ігоря Павловського в організації вбивства Гандзюк.

"Таким чином твердження генерального прокурора України, поширене у мережі Інтернет, є помилковим", - йдеться в заяві.

У СБУ заявили, що служба під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України продовжує вживати всі можливі і необхідні заходи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк.

Як повідомляло РБК-Україна, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Служба безпеки України (СБУ) приховувала матеріали допитів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, 6 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця тижня.