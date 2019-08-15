СБУ ответила Луценко на обвинения в сокрытии материалов по делу Гандзюк

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Протоколы допроса человека, который слышал от третьих лиц о заговоре, приобщены ко всех делам

Служба безопасности Украины заявляет, что не скрывала никаких материалов, которые могли расширить чилсо заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом говорится в заявлении СБУ, размещенном в Facebook.

Как отмечается в сообщении, допрос свидетеля состоялся 5 марта 2019 года. Этот свидетель показал, что со слов другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного влияния на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких лиц.

В СБУ заявляют, что протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина по обвинению в организации убийства Гандзюк

В то же время, копия указанного протокола допроса свидетеля приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Сергея Торбина и других лиц (всего 5) в совершении нападения на Гандзюк.

Также копия указанного протокола допроса приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Игоря Павловского в организации убийства Гандзюк.

"Таким образом утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным", - говорится в заявлении.

В СБУ заявили, что служба под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины продолжает предпринимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк.

Как сообщало РБК-Украина, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) скрывала материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.

Напомним, 6 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершает досудебное расследование в отношении подозреваемого в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера до конца недели.