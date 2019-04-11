СБУ відреагувала на розпорядження Порошенко по Медведчуку

Фото: Віктор Медведчук (vybor.ua)

Грицак прозвітує про участь Медведчука у Мінському процесі

Голова СБУ Василь Грицак відзвітує про виконання доручення президента України Петра Порошенка щодо перебування Віктора Медведчука у Мінському процесі.

Про це на брифінгу розказав представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Порошенко звернувся до Служби безпеки України з вимогою проаналізувати доцільність присутності Віктора Медведчука у переговорах гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Можу сказати, що доручення президента буде виконано вчасно. І голова СБУ зробить відповідну доповідь президенту України, і я думаю, що після цього громадськість також отримає відповідну інформацію", - сказав він.

Вчора Віктор Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо. За словами Медведчука, він займається переговорами між Україною і Росією виключно за проханням президента України.

Зазначимо, в минулому році Порошенко назвав лідера громадського руху "Український вибір - Право народу", члена партії "За життя" Віктора Медведчука представником президента Росії Володимира Путіна в Тристоронній контактній групі в Мінську.