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Украина вернула из плена 130 военных

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Украина, Вторник 07 марта 2023 17:00
Украина вернула из плена 130 военных Фото: Украина вернула из плена 130 военных 7 марта (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 7 марта, Украина вернула из плена 130 своих защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ", - рассказал Ермак.

По его словам, среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали".

"Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Минобороны РФ также заявило об обмене пленными 7 марта. РФ вернула 90 оккупантов.

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Обмен пленными
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