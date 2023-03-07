Украина вернула из плена 130 военных
Фото: Украина вернула из плена 130 военных 7 марта (t.me/ermaka2022)
Во вторник, 7 марта, Украина вернула из плена 130 своих защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ", - рассказал Ермак.
По его словам, среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали".
"Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления", - добавил он.
Как сообщалось, ранее Минобороны РФ также заявило об обмене пленными 7 марта. РФ вернула 90 оккупантов.
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