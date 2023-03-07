Украина вернула из плена 130 военных

Во вторник, 7 марта, Украина вернула из плена 130 своих защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ", - рассказал Ермак.

По его словам, среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали".

"Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления", - добавил он.