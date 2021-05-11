СБУ опублікувала розмову Медведчука з урядовцем Росії щодо бізнесу в Криму
Служба безпеки України оприлюднила запис розмови нібито Віктора Медведчука з неназваним високопосадовцем уряду Росії. Розмова, оприлюднена спецслужбою, стосувалася бізнесу Медведчука в окупованому Криму.
Про це йдеться на сайті СБУ.
Як розповіли в СБУ, у 2015 році, коли Росія почала "націоналізацію" українського майна в окупованому Криму, Медведчук та його поплічник Тарас Козак нібито змовилися з російським урядовцем для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря.
Опублікований запис розмови стосується перереєстрації київського підприємства "Нові проекти", яке, як говорить слідство, пов'язане з Медведчуком та Козаком, у Росії та отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.
В СБУ стверджують, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Медведчука на записі, а також його почерк у правках до листа президенту Росії Володимиру Путіну від імені підприємства.
Фото: лист Медведчука президенту Росії щодо підприємства "Нові проекти"
Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Спочатку правоохоронці відмовлялися розповідати, в рамках якої саме справи проводяться слідчі дії.
Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику - Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.
Як заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, бізнес Медведчука в окупованому Криму завдав значних збитків Україні.