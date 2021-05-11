СБУ опублікувала розмову Медведчука з урядовцем Росії щодо бізнесу в Криму

Про це йдеться на сайті СБУ .

Як розповіли в СБУ, у 2015 році, коли Росія почала "націоналізацію" українського майна в окупованому Криму, Медведчук та його поплічник Тарас Козак нібито змовилися з російським урядовцем для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря.

Опублікований запис розмови стосується перереєстрації київського підприємства "Нові проекти", яке, як говорить слідство, пов'язане з Медведчуком та Козаком, у Росії та отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.

В СБУ стверджують, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Медведчука на записі, а також його почерк у правках до листа президенту Росії Володимиру Путіну від імені підприємства.

Фото: лист Медведчука президенту Росії щодо підприємства "Нові проекти"