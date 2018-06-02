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Інтерв'ю

СБУ оприлюднила чергові переговори найманців ПВК "Вагнера" на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 12:45
Фото: ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Оприлюднено записи переговорів керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна

Служба безпеки України опублікувала чергові записи переговорів найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що 29 травня 2014 року в Луганську область таємно вторглася ПВК "Вагнера" у складі 86 осіб, а за рік чисельність угруповання зросла до 1500.

"Більша частина найманців брала участь у бойових діях в Сирії в 2013 році в складі компанії "Слов'янський корпус", а пізніше використовувалися Росією в силових заходах під час анексії АР Крим", - зазначили в СБУ.

Слідство встановило, що одним із злочинів, скоєних росіянами, була катастрофа військово-транспортного літака Іл-76, в результаті якої загинули 49 українських бійців. Сьогодні СБУ оприлюднила чергові перехоплення розмов колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького з керівником найманців Дмитром Уткіним під час бойових дій.

"Друга бесіда є черговим доказом того, що найманці "Вагнера" безпосередньо підпорядковувалися офіцерам спецслужб РФ. Зокрема, одним з кураторів терористів був військовослужбовець Олег Іванніков, більш відомий як "Оріон" - російський офіцер, причетний до катастрофи рейсу МН17", - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що з червня 2014 сили АТО знищили не менше 36 громадян РФ з ПВК "Вагнера".

 

 

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала запис переговорів представників ПВК "Вагнера" при штурмі Дебальцевого.

 

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Теги публікації: Служба безпеки України, Донбас, наемник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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