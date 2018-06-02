СБУ оприлюднила чергові переговори найманців ПВК "Вагнера" на Донбасі

Оприлюднено записи переговорів керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна

Служба безпеки України опублікувала чергові записи переговорів найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що 29 травня 2014 року в Луганську область таємно вторглася ПВК "Вагнера" у складі 86 осіб, а за рік чисельність угруповання зросла до 1500.

"Більша частина найманців брала участь у бойових діях в Сирії в 2013 році в складі компанії "Слов'янський корпус", а пізніше використовувалися Росією в силових заходах під час анексії АР Крим", - зазначили в СБУ.

Слідство встановило, що одним із злочинів, скоєних росіянами, була катастрофа військово-транспортного літака Іл-76, в результаті якої загинули 49 українських бійців. Сьогодні СБУ оприлюднила чергові перехоплення розмов колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького з керівником найманців Дмитром Уткіним під час бойових дій.

"Друга бесіда є черговим доказом того, що найманці "Вагнера" безпосередньо підпорядковувалися офіцерам спецслужб РФ. Зокрема, одним з кураторів терористів був військовослужбовець Олег Іванніков, більш відомий як "Оріон" - російський офіцер, причетний до катастрофи рейсу МН17", - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що з червня 2014 сили АТО знищили не менше 36 громадян РФ з ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала запис переговорів представників ПВК "Вагнера" при штурмі Дебальцевого.