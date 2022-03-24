Окупанти намагаються ввести в обіг рублі в Мелітополі та Генічеську, - РНБО

Російські окупанти намагаються ввести в обіг свою "дерев’яну" валюту. Ворог хоче ввести рублі в містах Мелітополь та Генічеськ.

"На окупованих територіях, зокрема в містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну "дерев’яну" валюту", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, для цього ворожі війська намагаються:

максимально обмежити ввезення гривневої готівки;

одержати перелік осіб, що отримують пенсії та соціальні виплати, щоб здійснити ці виплати в рублях;

перевести розрахунки при роздрібній торгівлі в рублі.

"Таким чином, "стратеги" РФ намагаються включити окуповані території у власну грошово-валютну орбіту, що повинно ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами, та у далекій перспективі призвести до деморалізації населення і примирення з окупацією", - пояснюють в РНБО.

Однак, як зазначають у відомстві, ворог не врахував наступний аспект: загальна цифровізація країни, за якої майже всі пенсії та соціальні виплати здійснюються у безготівковій формі.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Росії На Пермській друкованій фабриці запустили друк фальшивих рублів у кількості 2,5 мільярда. Повідомлялося, що згодом їх можуть поширювати в тимчасово захоплених областях України.

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