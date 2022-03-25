ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти в Мелітополі заблокували 15 тонн гумдопомоги за наказом "мера" Данильченко

Новость на русском →
Мелітополя, П'ятниця 25 березня 2022 17:51
Окупанти в Мелітополі заблокували 15 тонн гумдопомоги за наказом "мера" Данильченко Фото: окупанти в Мелітополі заблокували 15 тонн гумдопомоги (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Мелітополі окупаційні війська заблокували видачу жителям 15 тонн гумдопомоги, яка сьогодні надійшла до міста. Такий "наказ" особисто видала самопроголошений мер Галина Данильченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Нам вдалося доставити до Мелітополя дуже велику партію гуманітарної допомоги. Це 13 тон продуктів харчування, 2 тони дитячого харчування, медикаменти. Вся гуманітарна допомога вже розвантажена у пожежній частині по вул. Героїв Сталінграду. До речі, в мирний час поїздка із Запоріжжя до Мелітополя триває 2 години. Через численні перепони від окупантів гуманітарна колонна їхала добу", - написав Федоров.

Однак, за його словами, цю допомогу не можуть видати жителям, оскільки місцеві колаборанти не дозволяють цього зробити.

"Самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають", - розповів Федоров.

За його словами, надходить інформація, що окупанти планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку, а іншою частиною - нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії РФ.

"Хочу звернутися до Галини Вікторівни: ви свідомо зрадили Україну, перейшли на бік ворога! А зараз своїми діями ви свідомо зраджуєте всіх мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу!" - додав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти призначили нового "мера" в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.

Після чого Генеральна прокуратура оголосила про підозру Данильченко в державній зраді.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Гуманітарна допомога Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде