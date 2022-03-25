Окупанти в Мелітополі заблокували 15 тонн гумдопомоги за наказом "мера" Данильченко

У Мелітополі окупаційні війська заблокували видачу жителям 15 тонн гумдопомоги, яка сьогодні надійшла до міста. Такий "наказ" особисто видала самопроголошений мер Галина Данильченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Нам вдалося доставити до Мелітополя дуже велику партію гуманітарної допомоги. Це 13 тон продуктів харчування, 2 тони дитячого харчування, медикаменти. Вся гуманітарна допомога вже розвантажена у пожежній частині по вул. Героїв Сталінграду. До речі, в мирний час поїздка із Запоріжжя до Мелітополя триває 2 години. Через численні перепони від окупантів гуманітарна колонна їхала добу", - написав Федоров.

Однак, за його словами, цю допомогу не можуть видати жителям, оскільки місцеві колаборанти не дозволяють цього зробити.

"Самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають", - розповів Федоров.

За його словами, надходить інформація, що окупанти планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку, а іншою частиною - нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії РФ.

"Хочу звернутися до Галини Вікторівни: ви свідомо зрадили Україну, перейшли на бік ворога! А зараз своїми діями ви свідомо зраджуєте всіх мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу!" - додав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти призначили нового "мера" в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.

Після чого Генеральна прокуратура оголосила про підозру Данильченко в державній зраді.