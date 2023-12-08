Деньги за "лайки". Украинцев предупредили об очередной схеме онлайн-мошенников

Онлайн-мошенники придумали новую схему для выманивания денег из украинцев. Злоумышленники предлагают якобы заработок в интернете за просмотр видео и "лайки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию в Facebook.

Полиция объясняет, что это одна из самых распространенных мошеннических схем. Аферисты предлагают просматривать короткие видео, например в TikTok, ставить "лайки" или же писать отзывы в Google-картах за деньги. Объявление и сообщения мошенники распространяют в мессенджерах.

Злоумышленники могут выплачивать от 100 до 500 гривен, чтобы войти в доверие потенциальной жертве. Таким образом они собирают персональные данные, в частности информацию о банковской карте. Это одна из самых распространенных мошеннических схем.

В дальнейшем аферисты предлагают присоединиться к так называемой "рабочей группе" с возможностью значительно большего заработка. Мошенники предлагают приобрести товары за относительно небольшие суммы и обещают вернуть деньги.

Следующий шаг - администраторы предлагают приобрести несуществующий товар по гораздо более высоким ценам. При этом предоставляют фишинговые ссылки на мошеннические онлайн-магазины, где нужно ввести конфиденциальную платежную информацию. Получив данные карт, аферисты воруют с них сбережения.

Как не попасть на крючок мошенников

отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;

не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги бесплатно;

не переводите деньги на неизвестные счета;

не сообщайте конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли в онлайн банкинг и т.п.);

никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах;

не переходите по сомнительным ссылкам.

Если же информация о банковской карте разглашена, обратитесь в банк и заблокируйте карту. В случае обнаружения фактов мошенничества немедленно сообщайте в киберполицию https://ticket.cyberpolice.gov.ua.