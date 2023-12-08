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Деньги за "лайки". Украинцев предупредили об очередной схеме онлайн-мошенников

Украина, Пятница 08 декабря 2023 12:28
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Деньги за "лайки". Украинцев предупредили об очередной схеме онлайн-мошенников Фото: украинцев предупредили об очередной схеме онлайн-мошенников (freepik_com)
Автор: Наталья Юрченко

Онлайн-мошенники придумали новую схему для выманивания денег из украинцев. Злоумышленники предлагают якобы заработок в интернете за просмотр видео и "лайки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию в Facebook.

Полиция объясняет, что это одна из самых распространенных мошеннических схем. Аферисты предлагают просматривать короткие видео, например в TikTok, ставить "лайки" или же писать отзывы в Google-картах за деньги. Объявление и сообщения мошенники распространяют в мессенджерах.

Злоумышленники могут выплачивать от 100 до 500 гривен, чтобы войти в доверие потенциальной жертве. Таким образом они собирают персональные данные, в частности информацию о банковской карте. Это одна из самых распространенных мошеннических схем.

В дальнейшем аферисты предлагают присоединиться к так называемой "рабочей группе" с возможностью значительно большего заработка. Мошенники предлагают приобрести товары за относительно небольшие суммы и обещают вернуть деньги.

Следующий шаг - администраторы предлагают приобрести несуществующий товар по гораздо более высоким ценам. При этом предоставляют фишинговые ссылки на мошеннические онлайн-магазины, где нужно ввести конфиденциальную платежную информацию. Получив данные карт, аферисты воруют с них сбережения.

Как не попасть на крючок мошенников

  • отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;
  • не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги бесплатно;
  • не переводите деньги на неизвестные счета;
  • не сообщайте конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли в онлайн банкинг и т.п.);
  • никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах;
  • не переходите по сомнительным ссылкам.

Если же информация о банковской карте разглашена, обратитесь в банк и заблокируйте карту. В случае обнаружения фактов мошенничества немедленно сообщайте в киберполицию https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

Киберполиция также предупреждала украинцев о еще одной мошеннической схеме в мессенджерах.

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