Двое генералов РФ получили подозрения за удары по энергетике и минирование "зернового коридора"

Украинская спецслужба объявила подозрения двум российским генералам за причастность к обстрелам энергетических объектов и минированию "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух должностных лиц высшего командования российских войск, которые совершали военные преступления против гражданского населения Украины.

Речь идет о:

вице-адмирала Сергея Пинчука - первого заместителя командующего - начальника штаба Черноморского флота Военно-морского флота Вооруженных сил России;

генерал-майора Олега Пчелу - заместителя командующего дальней авиации Воздушно-космических сил Вооруженных сил России.

Фото: Генералы (facebook.com/SecurSerUkraine)

Оба чиновника отдавали приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

Удары по энергетике

По данным следствия, Пчела и Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года.

За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22.

В результате вражеских атак погибли более 50 мирных жителей, еще более 110 - получили тяжелые ранения. Среди погибших и госпитализированных были малолетние дети.

"Зерновой коридор"

Пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор".

Российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины.

Таким образом россияне надеялись сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения.

Генералам объявили подозрения

На основании собранных доказательств российскому вице-адмиралу Сергею Пинчуку и генерал-майору Олегу Пчеле сообщено о подозрении по четырем статьям уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

нарушение законов и обычаев войны;

нарушение законов и обычаев войны, которые привели к гибели людей.

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения обоих злоумышленников к ответственности за совершение других преступлений против нашего государства", - добавили в СБУ.

Подозрения российским генералам

Недавно СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Якову Резанцеву, командовавшему захватом Херсонской области. Именно он отдал приказ войскам РФ вторгнуться в регион из Крыма.

Также правоохранители сообщили о подозрении двум российским генералам в причастности к обстрелу Херсона 3 мая. В результате атаки оккупантов погибли 24 человека.