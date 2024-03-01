Двое генералов РФ получили подозрения за удары по энергетике и минирование "зернового коридора"
Украинская спецслужба объявила подозрения двум российским генералам за причастность к обстрелам энергетических объектов и минированию "зернового коридора".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух должностных лиц высшего командования российских войск, которые совершали военные преступления против гражданского населения Украины.
Речь идет о:
- вице-адмирала Сергея Пинчука - первого заместителя командующего - начальника штаба Черноморского флота Военно-морского флота Вооруженных сил России;
- генерал-майора Олега Пчелу - заместителя командующего дальней авиации Воздушно-космических сил Вооруженных сил России.
Фото: Генералы (facebook.com/SecurSerUkraine)
Оба чиновника отдавали приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.
Удары по энергетике
По данным следствия, Пчела и Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года.
За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22.
В результате вражеских атак погибли более 50 мирных жителей, еще более 110 - получили тяжелые ранения. Среди погибших и госпитализированных были малолетние дети.
"Зерновой коридор"
Пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор".
Российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины.
Таким образом россияне надеялись сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения.
Генералам объявили подозрения
На основании собранных доказательств российскому вице-адмиралу Сергею Пинчуку и генерал-майору Олегу Пчеле сообщено о подозрении по четырем статьям уголовного кодекса Украины:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
- нарушение законов и обычаев войны;
- нарушение законов и обычаев войны, которые привели к гибели людей.
"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения обоих злоумышленников к ответственности за совершение других преступлений против нашего государства", - добавили в СБУ.
Подозрения российским генералам
Недавно СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Якову Резанцеву, командовавшему захватом Херсонской области. Именно он отдал приказ войскам РФ вторгнуться в регион из Крыма.
Также правоохранители сообщили о подозрении двум российским генералам в причастности к обстрелу Херсона 3 мая. В результате атаки оккупантов погибли 24 человека.
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