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Главаря "ДНР" Пушилина приговорили к 15 годам тюрьмы

Среда 27 декабря 2023 14:17
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Главаря "ДНР" Пушилина приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: Денис Пушилин, главарь "ДНР" (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Пушилину инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также коллаборационистская деятельность.

В суде было доказано, что в сентябре 2022 года главарь псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "ДНР", где был принят так называемый закон "О референдуме "ДНР" по вопросу вхождения в состав России".

После этого преступник неоднократно подчеркивал необходимость "присоединения" временно оккупированной территории Донецкой области к России и призывал к дальнейшим захватам территории Украины.

"В конце концов, на основании подписанного "главой" ничтожного акта на временно оккупированных территориях под контролем вооруженных военных России проведено незаконное "народное волеизъявление", - добавляет пресс-служба.

30 сентября 2022 года Пушилин подписал с российским диктатором "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав России.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Украинские власти предупреждали о том, что голосование на таких "референдумах" повлечет за собой уголовную ответственность.

Цивилизованные страны мира, со своей стороны, не признали попытки России провести псевдовыборы, поскольку это не соответствует международному праву и другим договоренностям. Также в результате этого против страны-террориста были расширены санкции.

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