СБУ объявила подозрение более 25 коллаборантам из "МВД Херсонской области": список предателей

Правоохранители объявили подозрения коллаборантам, которые устроились в "МВД России по Херсонской области". Они занимаются массовыми репрессиями и пытают людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Правоохранители установили личности и собрали доказательную базу на еще 26 коллаборантов, вступивших в оккупационное "Главное управление МВД РФ Херсонской области".
В рядах псевдоучреждения их включили в состав преступной организации под названием "отдел министерства внутренних дел России "Каховский"".
Там шесть фигурантов заняли "руководящие должности". Других – назначили в подразделения "следствия, уголовного розыска, кадрового обеспечения и дежурной части".
Находясь в рядах оккупационного органа, коллаборанты участвуют в массовых репрессиях против местных жителей, чтобы сломить их сопротивление агрессору.
Фигуранты под руководством ФСБ пытались разгонять проукраинские собрания жителей Каховки. Во время таких "рейдов" россияне похищали людей и заключали их в российские застенки на левобережье Херсонской области.
В застенках пострадавших подвергали жестоким пыткам, надеясь склонить их к сотрудничеству с оккупантами.
Также злоумышленники врывались в дома украинских патриотов и под видом "обысков" похищали частное имущество граждан, в частности деньги и автомобили.
Кроме этого коллаборационистов привлекали к охране "избиркомов" во время фейковых плебисцитов во временно захваченной части территории региона.
СБУ и Национальная полиция собрали все установочные данные на каждого из фигурантов, задокументировали их преступную деятельность и установили основные места их пребывания.
На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по следующим статьям уголовного кодекса Украины:
Список лиц, получивших подозрение:
Вчера правоохранители в Херсоне задержали сеть вражеских информаторов. Они готовили ракетные удары по подразделениям Сил обороны, теперь им грозит тюрьма.
Также правоохранители задержали российскую агентку, которая шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
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