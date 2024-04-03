СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із "МВС Херсонської області": список зрадників

Правоохоронці оголосили підозри колаборантам, які влаштувалися в "МВС Росії по Херсонській області". Вони займаються масовими репресіями та катують людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Правоохоронці встановили особи та зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного "Головного управління МВС РФ Херсонської області".
У лавах псевдоустанови їх включили до складу злочинної організації під назвою "відділ міністерства внутрішніх справ Росії "Каховський"".
Там шестеро фігурантів зайняли "керівні посади". Інших - призначили в підрозділи "слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини".
Перебуваючи в лавах окупаційного органу, колаборанти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору.
Фігуранти під керівництвом ФСБ намагалися розганяти проукраїнські зібрання жителів Каховки. Під час таких "рейдів" росіяни викрадали людей та ув'язнювали їх у російські катівні на лівобережжі Херсонської області.
У катівнях постраждалих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.
Також зловмисники вдиралися в оселі українських патріотів і під виглядом "обшуків" викрадали приватне майно громадян, зокрема гроші та автомобілі.
Окрім цього колаборантів залучали до охорони "виборчкомів" під час фейкових плебісцитів у тимчасово захопленій частині території регіону.
СБУ та Національна поліція зібрали всі установчі дані на кожного з фігурантів, задокументували їхню злочинну діяльність та встановили основні місця їхнього перебування.
На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили зловмисникам про підозру за такими статтями кримінального кодексу України:
Перелік осіб, які отримали підозру:
Вчора правоохоронці в Херсоні затримали мережу ворожих інформаторів. Вони готували ракетні удари по підрозділах Сил оборони, тепер їм загрожує тюрма.
Також правоохоронці затримали російську агентку, яка шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.
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