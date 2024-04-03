СБУ объявила подозрение более 25 коллаборантам из "МВД Херсонской области": список предателей

Правоохранители объявили подозрения коллаборантам, которые устроились в "МВД России по Херсонской области". Они занимаются массовыми репрессиями и пытают людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Правоохранители установили личности и собрали доказательную базу на еще 26 коллаборантов, вступивших в оккупационное "Главное управление МВД РФ Херсонской области".

В рядах псевдоучреждения их включили в состав преступной организации под названием "отдел министерства внутренних дел России "Каховский"".

Там шесть фигурантов заняли "руководящие должности". Других – назначили в подразделения "следствия, уголовного розыска, кадрового обеспечения и дежурной части".

Коллаборанты занимаются пытками и репрессиями

Находясь в рядах оккупационного органа, коллаборанты участвуют в массовых репрессиях против местных жителей, чтобы сломить их сопротивление агрессору.

Фигуранты под руководством ФСБ пытались разгонять проукраинские собрания жителей Каховки. Во время таких "рейдов" россияне похищали людей и заключали их в российские застенки на левобережье Херсонской области.

В застенках пострадавших подвергали жестоким пыткам, надеясь склонить их к сотрудничеству с оккупантами.

Предатели охраняли "избиркомы"

Также злоумышленники врывались в дома украинских патриотов и под видом "обысков" похищали частное имущество граждан, в частности деньги и автомобили.

Кроме этого коллаборационистов привлекали к охране "избиркомов" во время фейковых плебисцитов во временно захваченной части территории региона.

СБУ и Национальная полиция собрали все установочные данные на каждого из фигурантов, задокументировали их преступную деятельность и установили основные места их пребывания.

В чем их подозревают

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по следующим статьям уголовного кодекса Украины:

создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней;

коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

незаконное лишение свободы или похищение человека;

пытки;

похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением;

грабеж;

незаконное завладение транспортным средством.

Список коллаборантов

Список лиц, получивших подозрение:

Денисюк Иван Юрьевич - "глава" псевдоучреждения;

Овдиенко Евгений Владимирович - руководитель "отдела дознания";

Семин Владимир Игоревич - "следователь";

Задорожная Евгения Александровна - "следователь";

Суслов Михаил Емельянович - глава "отдела участковых инспекторов";

Повшик Михаил Михайлович - руководитель "отдела уголовного розыска";

Бугровенко Артем Владимирович - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Жакоти Александр Борисович - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Никулин Владимир Сергеевич - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Суслов Дмитрий Михайлович - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Мартынов Александр Вадимович - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Костерный Вячеслав Сергеевич - руководитель "отдела патрульно-постовой службы";

Макогоник Александр Викторович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Поздняков Александр Григорьевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Стацик Владимир Семенович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Кравченко Алексей Николаевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Олейник Евгений Николаевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Черемухин Александр Сергеевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Синько Илья Александрович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Беловицкий Виктор Викторович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Литвиненко Артем Сергеевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Хруслов Владислав Леонидович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Семина Екатерина Юрьевна - глава "отдела кадрового обеспечения";

Никулина Вероника Игоревна - "старший инспектор отдела кадрового обеспечения";

Добров Александр Викторович - "дежурный сотрудник дежурной части";

Кравчук Ирина Васильевна - "помощница дежурного сотрудника дежурной части".

Недавние задержания коллаборантов