СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із "МВС Херсонської області": список зрадників

Правоохоронці оголосили підозри колаборантам, які влаштувалися в "МВС Росії по Херсонській області". Вони займаються масовими репресіями та катують людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Правоохоронці встановили особи та зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного "Головного управління МВС РФ Херсонської області".

У лавах псевдоустанови їх включили до складу злочинної організації під назвою "відділ міністерства внутрішніх справ Росії "Каховський"".

Там шестеро фігурантів зайняли "керівні посади". Інших - призначили в підрозділи "слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини".

Колаборанти займаються тортурами та репресіями

Перебуваючи в лавах окупаційного органу, колаборанти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору.

Фігуранти під керівництвом ФСБ намагалися розганяти проукраїнські зібрання жителів Каховки. Під час таких "рейдів" росіяни викрадали людей та ув'язнювали їх у російські катівні на лівобережжі Херсонської області.

У катівнях постраждалих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.

Зрадники охороняли "виборчкоми"

Також зловмисники вдиралися в оселі українських патріотів і під виглядом "обшуків" викрадали приватне майно громадян, зокрема гроші та автомобілі.

Окрім цього колаборантів залучали до охорони "виборчкомів" під час фейкових плебісцитів у тимчасово захопленій частині території регіону.

СБУ та Національна поліція зібрали всі установчі дані на кожного з фігурантів, задокументували їхню злочинну діяльність та встановили основні місця їхнього перебування.

У чому їх підозрюють

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили зловмисникам про підозру за такими статтями кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;

колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

катування;

викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів, або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем;

грабіж;

незаконне заволодіння транспортним засобом.

Список колаборантів

Перелік осіб, які отримали підозру:

Денисюк Іван Юрійович - "голова" псевдоустанови;

Овдієнко Євген Володимирович - керівник "відділу дізнання";

Сьомін Володимир Ігорович - "слідчий";

Задорожна Євгенія Олександрівна - "слідчий";

Суслов Михайло Омелянович - голова "відділу дільничних інспекторів";

Повшик Михайло Михайлович - керівник "відділу карного розшуку";

Бугровенко Артем Володимирович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Жакоті Олександр Борисович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Нікулін Володимир Сергійович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Суслов Дмитро Михайлович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Мартинов Олександр Вадимович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Костерний В'ячеслав Сергійович - керівник "відділу патрульно-постової служби";

Макогоник Олександр Вікторович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Поздняков Олександр Григорович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Стацик Володимир Семенович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Кравченко Олексій Миколайович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Олійник Євген Миколайович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Черемухін Олександр Сергійович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Синько Ілля Олександрович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Біловицький Віктор Вікторович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Литвиненко Артем Сергійович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Хруслов Владислав Леонідович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Сьоміна Катерина Юріївна - голова "відділу кадрового забезпечення";

Нікуліна Вероніка Ігорівна - "старший інспектор відділу кадрового забезпечення";

Добров Олександр Вікторович - "черговий співробітник чергової частини";

Кравчук Ірина Василівна - "помічниця чергового співробітника чергової частини".

Нещодавні затримання колаборантів