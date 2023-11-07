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Обстрел Донецка: под ударом оказался "Центр беспилотных систем" (видео)

Донецк, Вторник 07 ноября 2023 17:02
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Обстрел Донецка: под ударом оказался "Центр беспилотных систем" (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате сегодняшнего обстрела оккупированного Донецка пострадало здание, в котором россияне зарегистрировали "Центр беспилотных систем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "Новости Донбасса".

В местных каналах было опубликовано видео, на котором видно пострадавшее от "прилета" здание.

Также Telegram-канал пишет о якобы погибших и раненых. Официальной информации по этому поводу нет.

СМИ сообщают, что по этому адресу зарегистрирован так называемый "Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги".

Взрывы в Донецке

Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Сегодня во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Местные жители зафиксировали "прилеты" в центре города.

А недавно спецназовцы украинской разведки обнаружили и уничтожили еще один склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке.

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