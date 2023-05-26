Угрожает пожизненное. В Украине будут судить 9 боевиков, проводивших "зачистки" в оккупации
В Украине будут судить 9 боевиков "ЛДНР", проводивших "зачистки" на временно оккупированных территориях. Им грозит пожизненное заключение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Боевиков взяли в плен во время боестолкновений в районах Авдеевки, Марьинки и Лисичанска в апреле и мае текущего года.
"По данным следствия, фигуранты принимали активное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины. Кроме того, они входили в состав российских карательных отрядов, которые проводили "зачистки" временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях", - добавляет СБУ.
Во время "зачистки" оккупанты выискивали украинских военных и участников движения сопротивления среди местных жителей.
"Как установили следователи, вражескими приспешниками являются жители временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, которые до начала полномасштабного вторжения вступили в ряды террористов "ЛДНР", - пишет пресс-служба.
Накануне полномасштабного вторжения врага их перевели в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС России. Там их назначили на "должности" снайперов, гранатометчиков, стрелков и помощников пулеметчиков.
"Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение", - отмечает СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала российского информатора, который шпионил за позициями Сил обороны в Николаевской области.
Тем временем предатель, который "сливал" позиции защитников Мариуполя, следующие десять лет проведет за решеткой.
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