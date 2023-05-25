"Сливал" позиции защитников Мариуполя. Суд вынес приговор очередному коллаборанту
Суд вынес приговор предателю, который "сливал" позиции защитников Мариуполя. Следующие десять лет он проведет за решеткой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Злоумышленником оказался коллаборант из Полтавской области. Предатель в общении со своими знакомыми из Мариуполя "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города в начале полномасштабного вторжения.
"Полученные сведения передавал через Facebook так называемой "уполномоченной по правам человека "ДНР", которая входит в состав оккупационной администрации в захваченной части Донецкой области", - пишет пресс-служба.
Фейковая "обмудсменка" переправляла разведывательные данные командованию российских войск на восточном фронте.
Предатель был задержан еще в марте прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий на территории Полтавской области.
Суд признал преступника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 258-3 - содействие деятельности террористической организации;
- ч. 1 ст. 436-1 - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов;
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержало диверсанта, который планировал подорвать железнодорожный путь под Авдеевкой Донецкой области, чтобы нарушить логистику наших воинов.
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