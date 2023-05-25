"Сливал" позиции защитников Мариуполя. Суд вынес приговор очередному коллаборанту

Суд вынес приговор предателю, который "сливал" позиции защитников Мариуполя. Следующие десять лет он проведет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Злоумышленником оказался коллаборант из Полтавской области. Предатель в общении со своими знакомыми из Мариуполя "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города в начале полномасштабного вторжения.

"Полученные сведения передавал через Facebook так называемой "уполномоченной по правам человека "ДНР", которая входит в состав оккупационной администрации в захваченной части Донецкой области", - пишет пресс-служба.

Фейковая "обмудсменка" переправляла разведывательные данные командованию российских войск на восточном фронте.

Предатель был задержан еще в марте прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий на территории Полтавской области.

Суд признал преступника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: