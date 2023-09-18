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СБУ объявила подозрения восьмерым боевикам "Л/ДНР", их взяли в плен под Херсоном и Лиманом

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители объявили подозрения в государственной измене восьмерым боевикам "ЛНР" и "ДНР", их удалось взять в плен на Донбассе и в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще 8 предателей, которые вступили в ряды оккупационных группировок РФ и воевали против Украины.

Силы безопасности и обороны взяли их в плен во время жестоких боев в районах Лимана и Лисичанска, а также при освобождении правобережной части Херсонской области.

О ком идет речь

Среди задержанных - гранатометчики, радиотелефонист и пулеметчики.

"Почти все они боевики "со стажем", поскольку еще до начала полномасштабного вторжения РФ присоединились к террористическим группировкам "Л/ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 года злоумышленники добровольно вошли в состав регулярных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа России.

Чем они занимались

Вместе с российскими захватчиками они штурмовали украинские города в Донецкой и Херсонской областях. Во время боев использовали различные виды вражеского автоматического и противотанкового оружия.

Также они обустраивали огневые позиции оккупантов и строили для них фортификационные сооружения для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск.

Что им грозит

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили боевикам о подозрении по двум статьям:

  • Государственная измена, совершенное в условиях военного положения;
  • Коллаборационная деятельность.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности злоумышленников. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Наказание для оккупантов из "ЛНР" и "ДНР"

Недавно украинский суд отправил в тюрьму на 15 лет еще шестерых боевиков из "Л/ДНР". Они воевали против ВСУ, штурмовали Мариуполь и Бахмут.

Также сообщалось, что боевик ЛНР пошел за деньги воевать против украинских защитников и под Соледаром попал в плен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

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