СБУ оголосила підозри вісьмом бойовикам "Л/ДНР", їх взяли у полон під Херсоном і Лиманом

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 8 зрадників, які вступили до лав окупаційних угруповань РФ та воювали проти України.

Сили безпеки та оборони взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонської області.

Про кого йде мова

Серед затриманих - гранатометники, радіотелефоніст і кулеметники.

"Майже всі вони бойовики "зі стажем", оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приєдналися до терористичних угруповань "Л/ДНР" і воювали проти сил АТО на сході України", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу Росії.

Чим вони займалися

Разом із російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної та протитанкової зброї.

Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів і будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ.

Що їм загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями:

Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

Колабораційна діяльність.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Покарання для окупантів з "ЛНР" і "ДНР"

Нещодавно український суд відправив до в'язниці на 15 років ще шістьох бойовиків з "Л/ДНР". Вони воювали проти ЗСУ, штурмували Маріуполь і Бахмут.

Також повідомлялось, що бойовик "ЛНР" пішов за гроші воювати проти українських захисників і під Соледаром потрапив у полон. Правоохоронці повідомили йому про підозру.