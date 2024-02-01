СБУ объявила подозрения участникам схемы с топливом, к которой причастен кум Медведчука

Детали дела

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили пятерых участников масштабной схемы незаконного производства и сбыта оптовых партий топлива на Закарпатье.

По имеющимся данным, к организации сделки причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета. Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии "ОПЗЖ".

Чтобы скрыть свое отношение к нелегальному бизнесу, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения РФ "переписал" НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве.

Куда сбывали топливо

Во время следствия установлено, что директор этой компании наладил нелегальную продажу топлива сомнительного качества из производственных мощностей подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в городе Мукачево. К организации сделки привлек четырех работников предприятия.

Участники преступной группы, в которой были четко распределены роли, закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на собственном заводе.

Фото: Объявление подозрений (facebook.com/ssu.uzhhorod)

"Затем готовую продукцию реализовывали сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов. Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию", - сообщили правоохранители.

Что угрожает злоумышленникам

Правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия и четырем его сообщникам по факту незаконного изготовления подакцизных товаров.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Что ранее сообщалось об этом деле

В октябре правоохранители задержали в Закарпатской области депутата облсовета, который является кумом предателя Виктора Медведчука. Он занимался рэкетом и терроризировал местных жителей.

Позже Служба безопасности совместно с БЭБ ликвидировала масштабную схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего в Закарпатье.