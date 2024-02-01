СБУ оголосила підозри учасникам схеми з паливом, до якої причетний кум Медведчука

Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом учасникам схеми незаконного виробництва палива, до якої причетний кум Віктора Медведчука із Закарпаття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Закарпатській області.
Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили п'ятьох учасників масштабної схеми незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті.
За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв'язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії "ОПЗЖ".
Щоб приховати свій стосунок до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ "переписав" НПЗ на підконтрольну йому компанію в Києві.
Під час слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж пального сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в місті Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства.
Учасники злочинної групи, в якій були чітко розподілені ролі, закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі.
Фото: Оголошення підозр (facebook.com/ssu.uzhhorod)
"Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів та сплати податків. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації", - повідомили правоохоронці.
Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства та чотирьом його спільникам за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів.
Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
У жовтні правоохоронці затримали в Закарпатській області депутата облради, який є кумом зрадника Віктора Медведчука. Він займався рекетом і тероризував місцевих жителів.
Пізніше Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті.
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