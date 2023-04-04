Благословлял оккупантов. СБУ разоблачили еще одного настоятеля храма УПЦ МП

Бывший настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата поддержал россиян во время оккупации Харьковской области. Против него возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что во время оккупации настоятель храма Изюмской епархии УПЦ МП поддержал Россию. Протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси и пытался привлечь к нему местных жителей.

Священник во время "мероприятия" благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе. Весь процесс он приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для публикации на кремлевских медиаресурсах.

Во время освобождения Харьковской области украинскими защитниками священник вместе с семьей бежал в Россию. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

СБУ возбудила против бывшего настоятеля храма уголовное дело по ст. 436-2 УК. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ объявила подозрение еще одному настоятелю храма УПЦ МП (t.me/SBUkr)