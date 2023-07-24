СБУ объявила подозрения еще одной группе оккупантов, которая расстреливала людей в Буче
Правоохранители сообщили о подозрении еще 11 военным РФ, которые расстреливали автомобили с мирными жителями во время оккупации Бучи в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
Ими оказались военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (город Кяхта, республика Бурятия).
Какие преступления они совершали
Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района они проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта.
В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым авто с мирными жителями.
"В результате вражеского обстрела погибли шестеро украинцев - оба водителя и пассажиры", - пояснили в СБУ.
Список российских военных, которые убивали украинцев
По данным следствия, преступными действиями рашистов командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас.
А непосредственно выполняли его указание:
- лейтенант Сергей Тихонько;
- сержант Валех Еминов;
- сержант Антон Буренок;
- младший сержант Дмитрий Галсанов;
- младший сержант Владислав Матвеев;
- ефрейтор Роман Игумнов;
- ефрейтор Захар Петров;
- рядовой Геннадий Плотников;
- рядовой Николай Бушуев;
- военнослужащий Трофим Иванов.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
Массовые убийства жителей Бучи
Во время оккупации города Бучи и его окрестностей российские войска устроили массовые убийства мирных жителей. Трупы погибших людей нашли украинские военные сразу же после деоккупации города в апреле 2022 года.
Полиция сообщала, что от рук оккупантов в городе погиб по меньшей мере 461 человек, а на других территориях Киевской области россияне убили по меньшей мере 1137 человек.
Недавно стражи порядка установили личности еще двух российских военных, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи.
РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова, после деоккупации региона пропавшими без вести до сих пор считается 281 человек. Также еще не опознаны более 190 тел.
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