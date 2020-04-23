СБУ зобов'язали завести справу на Єрмака і Кучму за позовом нардепа з "ЄС"

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

СБУ має перевірити факти можливої державної зради

Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Службу безпеки України завести кримінальну справу на керівника Офісу президента Андрія Єрмака і українського представника в контактній групі Леоніда Кучму. Про це РБК-Україна повідомило джерело в суді.

За словами співрозмовника, сьогодні суд задовольнив скаргу нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В'ятровича. Також суд зобов'язав слідчого СБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію, яку озвучив нардеп, про нібито державну зраду Єрмака і Кучми на засіданні контактної групи в Мінську.

Зазначимо, сьогодні нардеп оприлюднив у Facebook відповідну постанову суду.

Фото: постанова суду

Нагадаємо, мова йде про засідання контактної групи щодо врегулювання на Донбасі, яке пройшло за участю голови Офісу президента. За підсумками тієї зустрічі було прийнято протокол з пунктом про створення так званої Консультативної ради при ТКГ, до складу якої мають увійти представники окупованих районів Донбасу.

В коментарі РБК-Україна Єрмак заявляв, що брав участь у зустрічі контактної групи в Мінську, щоб надати новий імпульс мирних переговорів.