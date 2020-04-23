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СБУ обязали завести дело на Ермака и Кучму по иску нардепа из "ЕС"

Новости » Политика     23.04.2020 - 18:10
СБУ обязали завести дело на Ермака и Кучму по иску нардепа из "ЕС"
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

СБУ должна проверить факты возможной государственной измены

Шевченковский райсуд Киева обязал Службу безопасности Украины завести уголовное дело на руководителя Офиса президента Андрея Ермака и украинского представителя в контактной группе Леонида Кучму. Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

По словам собеседника, сегодня суд удовлетворил жалобу нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича. Также суд обязал следователя СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований информацию, которую озвучил нардеп, о якобы государственной измене Ермака и Кучмы на заседании контактной группы в Минске.

Отметим, нардеп сегодня обнародовал в Facebook соответствующее постановление суда.

СБУ обязали завести дело на Ермака и Кучму по иску нардепа из &quot;ЕС&quot;

Фото: постановление суда

Напомним, речь идет о заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе, которое прошло с участием главы Офиса президента. По итогам той встречи был принят протокол с пунктом о создании так называемого Консультативного совета при ТКГ, в состав которого должны войти представители оккупированных районов Донбасса.

В комментарии РБК-Украина Ермак заявлял, что принимал участие во встрече контактной группы в Минске, чтобы придать новый импульс мирным переговорам.

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Новости Украины Леонид КучмаСлужба безопасности УкраиныАндрей Ермак
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