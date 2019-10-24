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Штепа виграла справу в ЄСПЛ проти України

Новини » Політика    24.10.2019 - 13:44
Штепа виграла справу в ЄСПЛ проти України
Фото: Неля Штепа (УНІАН)

Суд зобов'язав Україну виплатити Штепі 3600 євро

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав порушення з боку України у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Європейський суд визначив, що відносно Штепи були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Штепа поскаржилася на порушення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини, через те, що її попереднє ув'язнення було тривалим і невиправданим. Крім того, вона скаржилася на порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, що кримінальне провадження проти неї було необґрунтовано тривалим.

Повідомляється, що суд зобов'язав Україну виплатити Штепі 3600 євро. Зокрема, Штепі повинні виплатити 2600 євро за нематеріальний збиток і 1000 євро за судові витрати.

Нагадаємо, Штепу затримали 11 липня 2014, в СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року. Штепі інкримінували статті 110 (посягання на територіальну цілісність України) і 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Також РБК-Україна повідомляло, що екс-мер Слов'янська Неля Штепа планує знову очолити місто.

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