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Баканов назвав ключові напрямки роботи СБУ

Новини » Політика     16.05.2020 - 20:27
Баканов назвав ключові напрямки роботи СБУ
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Контррозвідка є одним з головних пріоритетів СБУ

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов назвав пріоритетні напрями роботи відомства сьогодні. Водночас Баканов вважає важливими всі напрями роботи СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За словами Баканова, одним з головних пріоритетів СБУ є контррозвідка, адже Україна постійно протистоїть загрозам гібридної війни.

"У час неоголошеної війни ключовими напрямками нашої роботи є контррозвідка та захист національної безпеки держави. Ми маємо працювати на випередження, робите усе можливе, аби кожен громадянин України міг почувати себе в безпеці", - пояснив він.

При цьому, глава СБУ закликав діяти комплексно, оскільки для захисту національної безпеки держави важливі всі напрями роботи відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 2014 року в лавах СБУ було виявлено понад півтори тисячі зрадників. Понад 1600 співробітників служби причетні до злочинів проти основ національної безпеки. СБУ вела розслідування щодо 26 колишніх співробітників.

Також РБК-Україна писало, що контррозвідка СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб. Шевченківський районний суд міста Києва 15 квітня відправив Шайтанова під варту до 14 червня 2020 включно.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Служба безпеки УкраїнирозвідкаІван Баканов
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