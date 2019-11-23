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СБУ виявила незаконний видобуток вугілля на Донбасі

Новини » Політика     23.11.2019 - 15:14
СБУ виявила незаконний видобуток вугілля на Донбасі
Ілюстративне фото (PxHere)

На підконтрольну територію України поставляли вугілля, видобуте бойовиками в ОРДЛО

Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через незаконний видобуток тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби СБУ.

СБУ виявила незаконний видобуток вугілля на Донбасі

Так, встановлено, що організатори оборудки зареєстрували в Україні низку комерційних структур. Через них на підконтрольну територію України постачали продукцію, видобуту на захоплених членами незаконних збройних формувань українських вугільних об’єднаннях, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Так звані податки вони вносили до бюджетів псевдореспублік.

"В Україну продукція надходила, як нібито видобута на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС. Одному з учасників нелегального бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України", - вказано у повідомленні.

Наразі здійснюються заходи щодо притягнення інших фігурантів справи до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала незаконний видобуток вугілля у Донецькій області, який завдав шкоди Україні на понад 8 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, СБУ заблокувала канал фінансування бойовиків "ДНР". Власник дорожньо-ремонтної фірми в Краматорську через свої філії сплатив понад 2 млн гривень податків у так звані "податкові органи "ДНР".

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