СБУ оприлюднить паспортні дані 70 найманців "ПВК Вагнера"

Фото: найманець "ПВК Вагнер" (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ оприлюднить дані найманців, які загинули 7 лютого 2018 року під час так званого пригожинського наступу у сирійській провінції Дейр-ез-Зор

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що оприлюднить дані паспортів найманців "приватної військової компанії Вагнер”, які загинули у Сирії у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на СБУ.

У СБУ повідомили, що оприлюднять публікації майже сімдесяти паспортів "їхтамнетів", які загинули 7 лютого 2018 року під час так званого пригожинського наступу у сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

У прес-службі зауважили, що в РФ заявили про неправдивість оприлюднених вчора чергових матеріалах, які свідчать про використання РФ своїх найманців, зокрема у Сирії.

"Цього разу, Кремль "призначив" неофіційного коментатора - зрадника України, колишнього українського посадовця Сергія Цекова. Спеціально для нього ми найближчим часом оприлюднимо паспортні дані цих найманців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила матеріали, які свідчать, що російські найманці і озброєння доставляються в Судан та інші країни регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ за замовленням ТОВ "М-Інвест" - комерційної структури "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

До цього, 21 листопада 2018 року, СБУ оприлюднила персональні дані найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", які воювали на Донбасі на боці бойовиків.