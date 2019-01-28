НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 17 копійок до 31,73 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 січня встановлено на такому рівні:

3173,0733 гривні за 100 євро (+16,9241 грн).

При цьому курс євро на 29 січня становить 3156,1492 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 3 копійки до 31,84 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,05 - 31,60 (31,00 - 31,55 - 25 січня), продажу 31,60 - 32,20 (31,55 - 32,20 - 25 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,32 (31,32 - 25 січня), продажу - 31,84 (31,81 - 25 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 12 копійок до 31,77 грн/євро. Курс покупки становить 31,74 грн/євро.