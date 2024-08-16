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СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу в Херсоне

Пятница 16 августа 2024 10:25
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СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу в Херсоне Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Херсоне Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию, во время которой были задержаны трое участников агентурной сети ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники действовали отдельно, но все они подчинялись одному куратору из России - Александру Костину, который занимает должность оккупационного "первого заместителя министра информационной политики" на временно захваченной территории левобережной Херсонщины.

Задачей Костина было не только распространение кремлевской пропаганды, но и создание агентурных сетей в Херсоне. Для этого он привлек двух подчиненных из оккупационной "мининформполитики", которые вербовали жителей города для сбора разведданных о перемещении и расположении украинских военных.

Фигуранты передавали эту информацию ФСБ, которая планировала использовать ее для подготовки ракетно-дронных ударов по украинским военным позициям и инфраструктуре. Среди основных целей были позиции ПВО, а также базы Службы безопасности, Национальной полиции и прокуратуры.

Российские агенты также следили за должностными лицами областной военной администрации с целью запугивания и угроз. Кроме того, они создали Telegram-канал для вербовки новых участников и сбора информации об украинских защитниках.

Однако, СБУ удалось разоблачить и остановить деятельность этой группы. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны и компьютерное оборудование, которое содержало доказательства преступной деятельности.

Задержанным объявлено подозрение по статьям о государственной измене и несанкционированном распространении информации о ВСУ.

Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Действия Костина и его сообщников заочно квалифицированы как посягательство на территориальную целостность Украины и государственная измена.

Фото: СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу в Херсоне (t.me/SBUkr)

Ранее СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которая занималась сбором секретной информации об украинских спецслужбах , правоохранительных органах, чиновниках и общественных деятелях.

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