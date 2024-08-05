СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, готовившую удары по Украине

Контрразведка Службы безопасности Украины успешно нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ России, которая планировала ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержаны девять российских агентов в Днепре, Запорожье, Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

Детали операции

Для конспирации агенты действовали отдельно, но координировали свои действия через одного кадрового сотрудника ФСБ, личность которого уже установлена СБУ.

По указанию этого россиянина агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Участники сети

В состав агентурной сети входили:

Две чиновницы: чиновница Днепровского городского совета и руководительница отдела в Южненском горсовете в Одесской области. Они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для корректировки российских обстрелов.

Двое агентов, которые разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра.

Агент, который собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников Курахово в Донецкой области.

Двое менеджеров и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Экс-сотрудник милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки на одну из гидроэлектростанций Украины.

Вербовка и коммуникация

Согласно данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ как активные "комментаторы" чатов прокремлевских Telegram-каналов. После дистанционной вербовки они коммуницировали со своим российским куратором через анонимные чат-боты в популярном мессенджере.

Результаты обысков

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Сейчас следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, готовившую удары по Украине (t.me/SBUkr)