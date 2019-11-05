В СБУ назвали причину обшуків у міськраді Ужгорода

Заступника мера Ужгорода викрили у махінаціях з комунальною власністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що в результаті його корупційної схеми у міської громади були відчужені ділянки, які призначалися під житлову забудову.

За даними слідства, будучи в 2014 році членом земельної комісії міськради, чиновник оформив на підставних осіб територію загальною площею 0,3 га, після чого вона були незаконно передано його дружині.

Після цього, вже в 2019 році, сімейство продало присвоєну комунальну власність своєму знайомому за 1,2 млн гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України (до 8 років позбавлення волі).

Нагадаємо, у приміщенні Ужгородської міської ради 5 листопада проводилися обшуки працівниками Державного бюро розслідувань (ДБР) та СБУ. Як повідомили в міськраді, обшуки проводили у справі про виділення земельних ділянок в 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання.

РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці викрили схему заволодіння 167 млн гривень екс-керівниками банку.