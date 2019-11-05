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Екс-керівників українського банку підозрюють у заволодінні 167 млн грн

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 13:22
Екс-керівників українського банку підозрюють у заволодінні 167 млн грн
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police UA)

Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру

Правоохоронці викрили схему заволодіння 167 млн гривень екс-керівниками банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що екс-голова правління "Вектор Банку" спільно з головою наглядової ради та іншими чиновниками банку, з допомогою фіктивних фірм, під виглядом надання кредитів, незаконно виводили кошти з банку.

"Для цього вони здійснювали завідомо збиткові операції, зокрема, надавали кредити фіктивним підприємствам, управлінням яких займалися чиновники "Вектор Банку". Печатки підприємств-позичальників зберігалися у приміщенні банку, а зловмисники самостійно їх використали", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, учасникам злочинної групи повідомлено про підозру по епізоду щодо незаконного перерахування 28 млн гривень. Дії п'ятьох учасників злочинної групи кваліфіковані за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Одному з них також оголошено про підозру за ст. 366 (службове підроблення) КК України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд заарештував майно підозрюваних керівників "Південкомбанку", яких звинувачують у розкраданні 38 млн доларів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру у корупційних злочинах екс-нардепу Станіслав Березкіну через його ймовірну причетность до розкрадання 20 млн доларів з Ощадбанку.

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