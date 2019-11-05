У міськраді Ужгорода проходять обшуки

Фото: Ужгородська міська рада (facebook.com)

Обшуки проводять у справі про виділення земельних ділянок в 2014 році

У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками Державного бюро розслідувань (ДБР) і Службою безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міськради у Facebook.

Повідомляється, що обшуки проходять у справі про виділення земельних ділянок в 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання.

Нагадаємо, слідчі СБУ та ДБР 31 жовтня провели обшуки на території Миколаївської митниці. Повідомлялося, що обшуки пов'язані з порушеннями при оформленні ввезення мінеральних добрив.

За словами начальник Миколаївської митниці Державної фиксальной служби Романа Кріля, він особисто надав інформацію щодо можливих неправомірних дій попереднього керівництва митниці.

Також РБК-Україна повідомляло, що 29 жовтня у колишнього нардепа Богдана Дубневича пройшли обшуки. Пізніше в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що обшуки проходили в рамках розслідування кримінальної справи за фактом відмивання доходів, які були отримані злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також недостовірного декларування з боку Богдана та Ярослава Дубневичів.