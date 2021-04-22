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ФСБ заявила про затримання в Севастополі українського "шпигуна"

Новость на русском → Автономна Республіка Крим, Четвер 22 квітня 2021 10:30
ФСБ заявила про затримання в Севастополі українського "шпигуна" Фото: окупанти в Криму заявили про затримання українського шпигуна (fsb.ru)
Автор: Андрій Василюк

Російська ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі росіянина, який збирав дані про Чорноморський флот РФ. Окупанти звинуватили його в "державній зраді".

Про це повідомляє ТАСС.

Як заявили в ФСБ, щодо нього порушено справу про "державну зраду".

"Федеральної служби безпеки в Севастополі затриманий громадянин Росії, що цілеспрямовано збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становить державну таємницю, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави", - заявили в прес-службі ФСБ.

ФСБ порушила кримінальну справу за ст. 275 КК РФ ("державна зрада").

За статтею про державну зраду передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.

Раніше повідомлялося, що в Криму російські прикордонники затримали українське судно. На борту катера були виявлені два члени екіпажу-громадяни України.

Як повідомили в Прикордонному управлінні ФСБ Росії, на борту катера були виявлені "кілька десятків особин камбали-калкан і ската, понад п'ять тисяч метрів сіток з вічком від 185 до 220 мм". Затримання сталось в ніч з 19 на 20 квітня.

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