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ГПУ викликає Гіркіна на допит

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 15:48
ГПУ викликає Гіркіна на допит
Фото: Ігор Гіркін (wikimedia.org)

Допити Гіркіна заплановані на 14 та 17 січня

Генеральна прокуратура України (ГПУ) викликає колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) на допит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті ГПУ.

Так, ГПУ викликає Гіркіна на допити 14 та 17 січня як підозрюваного у кримінальному провадженні від 25 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 258 (Теракт), ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення), ст. 341 (Захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 349 (Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника) Кримінального кодексу України.

 

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що родичі 25 жертв рейсу MH17, який зазнав аварії влітку 2014 року на Донбасі, виграли суд проти Гіркіна. Родичі жертв катастрофи MH17 звернулися до суду з вимогою компенсації. Судове провадження відкрили проти Гіркіна, який на той момент був командиром бойовиків і "міністром оборони ДНР". Згідно з рішенням суду, сумарна компенсація родичам жертв трагедії повинна становити 400 млн доларів. Разом з тим, повідомлялося, що шанс отримати компенсацію "дорівнює нулю", оскільки Гіркін не з'явився на засідання суду, а за зареєстрованою в Москві адресою його не знайшли. 

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