СБУ: знайдене в Києві "прослуховування" не має відношення до Зеленського

СБУ здійснює оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявляют, что оперативно-технические мероприятия, проводимые возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского, никак не связанные с кандидатами в президенты Украины или их окружением. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В пресс-службе сообщают, что СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская,26.

"Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты. Все действия происходят на основании постановления суда в отношении лица, которое никоим образом не связано с избирательной кампанией", - говорится в сообщении СБУ.

Ранее сообщалось, что полиция Киева проверяла информацию об установлении неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

До этого полиция по заявлению Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Всего с начала избирательного процесса во время выборов-2019 полицейские открыли 117 уголовных производств, а также объявили о подозрении 19 лицам.