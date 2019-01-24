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СБУ направила в суд обвинувачення проти директора заводу "Укроборонпрому"

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 16:48
СБУ направила в суд обвинувачення проти директора заводу "Укроборонпрому"
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

СБУ в 2018 році направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі стосовно директора ДП "Завод 410 цивільної авіації"

Служба безпеки України в 2018 році направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти гендиректора ДП "Укроборонпрома" - "Заводу 410 цивільної авіації". Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков під час засідання антикорупційного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"У січні 2018 року нами направлено на судовий розгляд обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника генерального директора ДП "Завод 410 цивільної авіації" та колишнього директора і засновника ряду комерційних структур, які вчинили заволодіння державними коштами в сумі півмільйона гривень", - повідомив Маяков.

За його словами, ці особи підозрюються в тому, що займалися оформленням підроблених документів про виконання робіт на держпідприємстві.

"При виконанні робіт нібито представниками комерційних структур, але ці роботи насправді не були виконані самими представниками заводу", - додав він.

Нагадаємо, також Маяков повідомив, що в 2016-2018 роках за матеріалами Служби безпеки та інших правоохоронних органів було розпочато кілька кримінальних справ, пов'язаних з фінансовими порушеннями на підприємствах державного концерну "Укроборонпром".

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