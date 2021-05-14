В уряді назвали причини обмеження цін на бензин до кінця карантину
Рішення Кабінету міністрів про встановлення граничної торгівельної надбавки на бензин та дизельне пальне повинно стабілізувати ринок. Обмеження будуть діяти до кінця карантину.
Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, повідомляє прес-служба міністерства.
"Запровадження урядом граничних торговельних надбавок на паливо - це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах", - сказав він.
За його словами, "граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним та запровадить прозорий механізм ціноутворення".
Гранична торговельна надбавка нараховуватиметься до середньої вартості пального, яка визначатиметься на підставі даних інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередню декаду з урахуванням акцизу та податку на додану вартість.
Як зазначається в повідомленні, граничний рівень торговельної надбавки встановлено у таких розмірах:
- - не більше 7 гривень (включаючи ПДВ) на 1 літр для дизельного палива;
- - не більше 5 гривень (включаючи ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.
Інформація про середню вартість 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки щомісяця до 3, 13 і 23 числа.
Постанова вступає в силу з наступного дня після публікації, тобто з 15 травня.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки повинна становити 27,89 гривень за літр, бензинів - 30,22 гривень за літр.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.