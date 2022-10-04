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В Днепре разоблачили нарколабораторию, которую "крышевал" правоохранитель

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 14:11
В Днепре разоблачили нарколабораторию, которую "крышевал" правоохранитель Фото: в Днепре разоблачили нарколабораторию, которую "крышевал" правоохранитель (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре СБУ ликвидировала мощную нарколабораторию, ежемесячно производившую "товар" на 5 млн гривен. Ее "крышевал" местный правоохранитель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Наркогруппировка занималась промышленным производством и массовым сбытом метамфетамина, ежемесячно производя оптовые партии психотропов на общую сумму до 5 млн грн", - пишет пресс-служба СБУ.

Наркобизнес "крышевал" правоохранитель, предупреждавший своих сообщников об оперативных мерах, планировавшихся в сфере борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ. Также преступник помогал им с приобретением прекурсоров.

В целом "бизнес" организовал житель Днепра, приобщивший к преступной деятельности еще пятерых местных жителей, в том числе свою жену.

Нарколаборатория была обустроена в частном домовладении.

"Чтобы получить сырье для "товара", они закупали контрабандные медсредства, которые содержат соответствующие прекурсоры. Готовую "продукцию" передавали заказчикам через систему "закладок", - добавляет пресс-служба СБУ.

Всем шестерым злоумышленникам сообщено о подозрении.

Фото: в Днепре разоблачили нарколабораторию, которую "крышевал" правоохранитель (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ тем временем в Луганской области разоблачила еще восемь коллаборантов, ставших псевдоправоохранителями, среди них - депутат поселкового совета.

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