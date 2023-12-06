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В Луганске взорвали автомобиль, внутри мог быть "депутат Народного совета" (фото)

Луганск, Среда 06 декабря 2023 15:14
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В Луганске взорвали автомобиль, внутри мог быть "депутат Народного совета" (фото) Архивное фото: В Луганске взорвали автомобиль (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Луганске сегодня, 6 декабря, взорвали автомобиль. Внутри мог находиться "депутат Народного совета "ЛНР" Олег Попов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что автомобиль взорвали вблизи стадиона "Авангард".

В Луганске взорвали автомобиль, внутри мог быть &quot;депутат Народного совета&quot; (фото)

Фото: Автомобиль после взрыва (t.me/itsdonetsk)

Также сообщается, что по предварительной информации, в результате взрыва ранен "депутат Народного совета "ЛНР" Олег Попов.

Больше никаких деталей об этом инциденте пока не сообщают.

Возможная гибель коллаборанта

Российские пропагандисты сообщают, что в результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб "депутат Народного совета ЛНР" третьего созыва Олег Попов.

Эту информацию также подтвердил его "коллега" Юрий Юров.

Что известно об этом "депутате"

Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске. После окончания профтехучилища работал электрогазосварщиком на Луганском тепловозостроительном заводе. Работал экспедитором, экономистом на Луганском заводе горноспасательной техники "Горизонт".

До 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа. Избирался "депутатом Народного совета ЛНР" первого и третьего созывов.

В начале текущего года пропагандистские СМИ сообщали о якобы возможном покушении на Попова, однако предатель выжил.

Ликвидация коллаборантов в Луганске

Напомним, что 8 ноября во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв. Позже стало известно, что взорвалось авто бывшего "начальника милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко, который являлся так называемым депутатом "Верховного совета "ЛНР".

От полученных в результате взрыва травм оккупант погиб на месте происшествия.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что гибель Филипоненко - результат совместной спецоперации ГУР и движения сопротивления.

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