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СБУ ликвидировала ботоферму, которая распространяла кремлевскую пропаганду

Фото: СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на РФ (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ ликвидировала крупную ботоферму, которая ежедневно создавала более 500 аккаунтов для распространения кремлевской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

В результате следственно-оперативных действий в Киеве и Винницкой области разоблачены пять ее организаторов, которые проводили информационные диверсии против Украины. Специализированное оборудование позволяло ежедневно регистрировать более 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях.

Именно эти фейковые аккаунты использовали для распространения кремлевской пропаганды в интернет-пространстве. Прежде злоумышленники массово распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, а также оправдывали вооруженную агрессию России.

По данным следствия, ботоферму организовали четверо жителей Винницкой области, а ее технологическое обеспечение осуществлял житель Киева. Установлено, что они предлагали услуги по разгону деструктивного контента из России.

Через подставные лица россияне покупали анонимные аккаунты и применял их для проведения информационно-подрывной деятельности. За каждого бота дельцы получали плату электронными переводами, проходившими через платежные системы России.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины с начала этого года обезвредила уже 35 ботоферм. Ведомство инициирует ужесточение ответственности за их создание.

Напомним, недавно на Прикарпатье обнаружили ботоферму, которая создавала фейковые аккаунты в интересах РФ.

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