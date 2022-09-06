На Прикарпатті виявили ботоферму, яка створювала фейкові акаунти в інтересах РФ

В Івано-Франківській області виявлена ботоферма, яка в інтересах Росії створювала фейкові акаунти в соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Мешканець Калуського району співпрацював з великою російською платформою, що надає незаконні послуги оренди чужих телефонних номерів для створення фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах, відеохостингах та електронних гаманцях.

Через спеціалізований Telegram-канал він домовився з російською стороною про співпрацю і отримав докладні інструкції, як запустити роботу ботоферми. Йому надали необхідне програмне забезпечення, а технічне обладнання для роботи ботоферми він придбав сам.

Експертиза показала, що підозрюваний використовував SIM-банки, які дають можливість "гарячої" заміни SIM-карт і заміни міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання, відомих як IMEI, для приховування своєї протиправної діяльності та уникнення блокування оператором.

Слідством підтверджено використання 10,7 тисячі карт одного з українських мобільних операторів. В результаті порушення маршрутизації міжнародного трафіку оператору завдано матеріальних збитків майже на 300 тисяч грн.