СБУ ліквідувала ботоферму, яка розповсюджувала кремлівську пропаганду

Внаслідок слідчо-оперативних дій у Києві та Вінницькій області викрито п'ятьох її організаторів, які проводили інформаційні диверсії проти України. Спеціалізоване обладнання дозволяло щодня реєструвати понад 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах.

Саме ці фейкові облікові записи використовували для поширення кремлівської пропаганди в інтернет-просторі. Насамперед зловмисники масово поширювали дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію Росії.

За даними слідства, ботоферму організували четверо мешканців Вінницької області, а її технологічне забезпечення здійснював мешканець Києва. Встановлено, що вони пропонували послуги щодо розгону деструктивного контенту з Росії.

Через підставні особи росіяни купували анонімні акаунти та застосовував їх для проведення інформаційно-підривної діяльності. За кожного робота ділки отримували плату електронними переказами, що проходили через платіжні системи Росії.