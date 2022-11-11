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СБУ ліквідувала ботоферму, яка розповсюджувала кремлівську пропаганду

Фото: СБУ ліквідувала ботоферму, яка працювала на РФ (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ ліквідувала велику ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Внаслідок слідчо-оперативних дій у Києві та Вінницькій області викрито п'ятьох її організаторів, які проводили інформаційні диверсії проти України. Спеціалізоване обладнання дозволяло щодня реєструвати понад 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах.

Саме ці фейкові облікові записи використовували для поширення кремлівської пропаганди в інтернет-просторі. Насамперед зловмисники масово поширювали дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію Росії.

За даними слідства, ботоферму організували четверо мешканців Вінницької області, а її технологічне забезпечення здійснював мешканець Києва. Встановлено, що вони пропонували послуги щодо розгону деструктивного контенту з Росії.

Через підставні особи росіяни купували анонімні акаунти та застосовував їх для проведення інформаційно-підривної діяльності. За кожного робота ділки отримували плату електронними переказами, що проходили через платіжні системи Росії.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України з початку цього року вже знешкодила 35 ботоферм. Відомство ініціює посилення відповідальності за їх створення.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті виявили ботоферму, яка створювала фейкові акаунти на користь РФ.

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