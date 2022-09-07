СБУ знешкодила вже 35 ботоферм та хоче посилити покарання за їх створення

Служба безпеки від початку цього року знешкодила вже 35 ботоферм. Відомство ініціює посилення відповідальності за їх створення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, тільки за останні кілька днів викрито ботоферми в Київській та Одеській областях і столиці, які серед іншого дискредитували українських захисників, поширювали панічні настрої та розганяли російські наративи.

За його словами, ботоферми зазвичай створюються, як шахрайський інструмент масштабування інформаційного впливу на певні аудиторії, тож відповідальність за такий злочин має бути посилена.

Адже на сьогодні створення ботоферми класифікується, як несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних мереж (ст. 361 ККУ і карається штрафом або ж позбавленням волі від 2 до 6 років максимум.

Вітюк наголосив, що чимало ботоферм працюють на російські спецслужби, а отже кваліфікувати такі дії вже варто, як пособництво державі-агресору чи й державну зраду, що тягне за собою значно вищий рівень відповідальності.

"Наші спеціалісти напрацьовують відповідні ініціативи та зміни до законодавства. Ми вважаємо, що необхідно виділити питання кваліфікації дій - зокрема, створення та функціонування бото- і тролеферм - в окремий склад злочину з огляду на його суспільну небезпеку, особливо у військовий час", - підкреслив він.

Також Вітюк нагадав, що кібервійна для України розпочалася ще у 2014 році, і РФ використовує в ній різноманітні інструменти впливу.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті виявили ботоферму, яка створювала фейкові акаунти в інтересах РФ.

Додамо, також СБУ ліквідувала велику ботоферму, яка працювала на замовлення однієї з політсил.

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