ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ купить за 50 млн гривень систему контролю за карантином

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 20:58
СБУ купить за 50 млн гривень систему контролю за карантином
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Система, зокрема, дозволить контролювати місцезнаходження осіб на карантині

Служба безпеки України планує закупити ізраїльсько-американську комп'ютерну систему Verint NowForce для контролю за карантином, прискорення роботи "швидких", проведення міжвідомчих нарад та збору звітності за майже 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістів програми "Схеми".

Як повідомили в СБУ у відповідь на запит журналістів, сума в більш 49,8 мільйонів гривень на закупівлю була виділена урядом з резервного фонду для здійснення заходів щодо запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби СOVID-19" 8 квітня.

Відзначається, що дана система дозволить:

  • контролювати карантин, відстежуючи місцезнаходження осіб, їх пересування та контакти;
  • керувати мобільними бригадами;
  • комунікувати (проводити наради, давати вказівки) на єдиній платформі;
  • збирати та надавати звітність;
  • керувати подіями (прогнозування розвитку обстановки, автоматичне узагальнення й доповідь керівництву штабів)

Кінцевими користувачами системи будуть центральні та місцеві органи влади, штаби протидії COVID-19, інфекційні лікарні і бригади "швидкої". Підключення відбудеться через тиждень після закупівлі на вже існуючому обладнанні.

При цьому в СБУ не вказали, коли саме відбудеться закупівля, а також, чому закупівлю проводить саме спецслужба.

Відзначимо, на даний момент в Україні діє програма "Дія", яке дозволяє прибули в Україну громадянам проходити самоізоляцію замість обсервації протягом 14 днів. Додаток дозволяє відстежити місцезнаходження людини і виявляти порушників карантину.

Не більше двох осіб за столом: Кабмін оприлюднив вимоги для кафе Літні майданчики кафе та магазини в ТРЦ: що і як запрацює з 11 травня
Новини України Служба безпеки УкраїникарантинПО
News
On Top