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У Києві викрили найбільшу в Україні мережу наркоторгівлі

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 13:58
У Києві викрили найбільшу в Україні мережу наркоторгівлі
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Правоохоронці вилучили наркотиків на 110 млн гривень

Правоохоронці поліції Києва викрили найбільшу в Україні інтернет-мережу торгівлі наркотиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що лабораторія щомісяця виробляла до 100 кг психотропних речовин. За словами глави МВС Арсена Авакова, це найбільша мережа інтернет-торгівлі наркотиками в Україні.

"Затримано дев'ять учасників організованої злочинної групи. Поліцейські вилучили близько 300 кг наркотичних речовин та більше 2 тонн прекурсорів вартістю 110 млн грн", - повідомили правоохоронці.

На даний момент тривають слідчі дії.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України попередила контрабанду в нашу країну міжнародної транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки. Пакети з кокаїном зловмисники сховали в автомобілях.

Також повідомлялося, що МВС ініціює зміни в закон про протидію наркозлочинності. В Міністерстві хочуть ввести відповідальність за рекламу наркотиків, а також обов'язкове затримання розповсюджувачів.

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